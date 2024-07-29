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Fransa'da 41 Vilayette Sıcak Hava Nedeniyle 'Turuncu' Alarm Verildi

Fransa, sıcak hava dalgası nedeniyle 41 vilayette 'turuncu' alarm verdi. 2024 Paris Olimpiyatları için endişeler artıyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:50
Fransa'da 41 Vilayette Sıcak Hava Nedeniyle 'Turuncu' Alarm Verildi

Fransa'da Sıcaklık Alarmı

Fransa, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle 41 vilayette "turuncu" alarm verdi.

Meteoroloji Uyarısı

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France'a göre, bu durum 100 yıl aradan sonra olimpiyatların düzenlendiği ülkede yaşanıyor.

Alarm Verilen Vilayetler

Güney ve orta kesimlerde yer alan vilayet sayısının Indre, Nievre, Saone-et-Loire ve Jura'nın eklenmesiyle birlikte yarın 45'e yükselebileceği ifade edildi.

Sıcaklık Tahminleri

Hafta başından itibaren sıcaklıkların 35 ile 38 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor ve bu durumun 31 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

Olimpiyat Etkisi

Bu yıl Avrupa'da en sıcak yaz mevsiminin yaşanacağı öngörülüyor. Bu koşulların Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek olan Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği merak konusu. Yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki muhtemel etkileri endişeye yol açtı.

Paris Olimpiyatları ve Katılımcılar

Yaklaşık 16 milyon turistin katılması beklenen olimpiyat organizasyonuna, 206 delegasyondan 10,500 sporcu iştirak edecek.

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