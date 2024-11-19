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Fransa'da AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Protestoları Gündemde

Fransa, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçilerin protestolarına sahne oluyor. Başbakan Barnier, Meclis'te oylama yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:11
Fransa'da AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Protestoları Gündemde

Fransız Meclisi'nde AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Tartışılıyor

Fransa Ulusal Meclisi'nde, AB ile MERCOSUR arasında müzakere edilen serbest ticaret anlaşması görüşülmeye hazırlanıyor. Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümetin ve çiftçilerin karşı çıktığı anlaşmanın detaylarını mecliste tartışma kararı aldı.

Çiftçiler Protesto Gösterilerini Sürdürüyor

Fransız çiftçilerin, bu anlaşmaya yönelik protesto gösterileri ülke genelinde devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Barnier, mevcut haliyle anlaşmaya karşı olduklarını yineledi. Macron, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizi her zaman korudum. Bu anlaşma ile ilgili kararlı ve netiz; kaliteli tarımımızı muhafaza etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Barnier, X platformunda yaptığı paylaşımda, Fransız çiftçilerin anlaşmaya karşı duyduğu öfkeyi anladığını belirtti. Anayasa'nın 50. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, mecliste bu konuyu açma kararı aldığını duyurdu. Mecliste oylama yapılacağına dair bilgi de verdi.

Ülke Genelinde Eylemler Devam Ediyor

Bağımsız sendikaların çağrısıyla yapılan eylemler, aralık ayının ortasına kadar sürecek. Loire vilayetinde Roanne kentindeki çiftçiler, yaklaşık 40 traktörle şehrin merkezine çıkarak, trafik akışını durdurdu. AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmaya tepkilerini korna çalarak ifade eden çiftçiler, "MERCOSUR'a hayır" yazılı afişler astı.

Bunun yanı sıra, güneydeki Albi kentindeki çiftçiler de traktörleriyle şehirde konvoy oluşturarak eylemlerini sürdürdü. Çiftçiler, idari binaların etrafına saman püskürtürken, tarımsal atıklar ve traktör lastikleri binaların girişine atıldı. RN88 otoyolunu da trafiğe kapatarak, zor koşullar altında çalışan çiftçilerin durumunu sembolize etmek için samanların içinde bırakılan korkulukları yaktılar.

AB-MERCOSUR Anlaşmasının Etkileri

AB ile MERCOSUR arasındaki bu serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin çoğunu kaldırmayı hedefliyor. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde, Avrupa Birliği ülkeleri, otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerde gümrük vergi oranlarını düşürecek. Aynı zamanda MERCOSUR ülkelerinin AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satmalarını sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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