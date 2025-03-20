Fransa'da Acil Durumlar İçin Hayatta Kalma Kılavuzu Dağıtılacak

Fransa, Acil Durumlar İçin Hayatta Kalma Kılavuzu Hazırlıyor

Fransız hükümeti, vatandaşların doğal afetler, salgın hastalıklar ve silahlı çatışmalar gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla yeni bir "hayatta kalma kılavuzu" dağıtmayı planlıyor.

Hükümetten Hazırlık Turu

CNN'in edindiği bilgilere göre, Fransa Başbakanı François Bayrou'nun sözcüsü, bu kılavuzun her haneye ulaştırılacağını belirtti. Bayrou'nun sözcüsü, "Bireylerin yakın tehditlere karşı hazırlıklı olması için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Acil Durum Tehditleri Neler?

Sözcü, bu kılavuzda ele alınacak tehditleri şu şekilde sıraladı: doğal afetler, teknolojik ve siber olaylar, Kovid-19 gibi sağlık krizleri ve terör saldırıları. Ayrıca, silahlı çatışmalar da bu çerçevede değerlendirilecek.

Dağıtım Süreci

20 sayfalık kılavuzun, Başbakan Bayrou tarafından onaylanmasının ardından yaz aylarından önce dağıtılması planlanıyor. Bu tür hazırlıklar daha önce Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde de uygulanmıştı.