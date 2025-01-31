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Fransa'da Aşırı Sağcı Jean-Marie Le Pen'in Mezarına Balyozla Saldırı

Fransa'da aşı sağcı Ulusal Birlik'in kurucusu Le Pen'in mezarı balyozla tahrip edildi. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:27
Fransa'da Aşırı Sağcı Jean-Marie Le Pen'in Mezarına Balyozla Saldırı

Fransa'da Aşırı Sağcı Jean-Marie Le Pen'in Mezarına Saldırı

Fransa'da, aşırı sağın önde gelen ismi Jean-Marie Le Pen'in mezarı, La Trinite-sur-Mer köyünde balyozla tahrip edildi. Le Pen, Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olarak tanınıyor ve partinin günümüzdeki adı Ulusal Birlik (RN) olarak biliniyor.

Olay, France 3 Bretagne medyasının haberine göre gerçekleşti ve bir kişi, Le Pen'in mezarına zarar verme teşebbüsüyle dikkat çekti. Mezarlığın şu anda ziyarete kapatıldığı ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Jandarma, köy sakininin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrularken, RN partili Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Gilles Pennelle, Le Pen'in mezarına ciddi şekilde hasar verildiğini dile getirdi.

Sağlık sorunları yaşayan Le Pen, 7 Ocak 2023'te 96 yaşında hayata veda etmişti. La Trinite-sur-Mer'deki mezarlığa defnedilen Le Pen'in vasiyeti üzerine mezar taşında yalnızca ismi, doğum ve ölüm tarihi bilgileri yer alıyordu.

Olay, Le Pen’in politik mirası ve toplumda yarattığı tartışmalar üzerine yeniden alevlenmeler yaşanmasına sebep olabileceği belirtiliyor.

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