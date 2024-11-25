DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,42 -1,15%
ALTIN
2.984,64 0,71%
BITCOIN
3.369.703,83 -0,63%

Fransa'da Aşırı Sağdan Hükümeti Düşürme Tehdidi!

Fransa'da 2025 bütçesi üzerine aşırı sağcılar, hükümeti düşürme tehdidi savurdu. Macron'un partisi ise buna sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:56
Fransa'da Aşırı Sağdan Hükümeti Düşürme Tehdidi!

Fransa'da Aşırı Sağcıların Hükümeti Düşürme Tehdidi

Fransa'da 2025 bütçesi hakkında Ulusal Meclis'te çoğunluk desteği bulamayan hükümet, aşırı sağcıların gensoru önergesi verme tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, Başbakan Michel Barnier ile yapılacak görüşme öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Le Pen, hükümetin bütçe tasarısına karşı olduklarını belirtirken, "Eğer bütçe bu şekilde kalırsa, her zaman dediğimiz gibi (hükümete karşı) gensoru önergesi vereceğiz," şeklinde konuştu. Aşırı sağcıların, Barnier hükümetine verdiği destek ile birlikte, kırmızı çizgilerini belirlediklerini ve bütçe tedbirlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek Türk Tabipleri Birliği'ni uyardı.

Macron'un Partisinden Tepki

Başkan Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili ve eski Başbakan Gabriel Attal, Le Pen'in hükümeti düşürme tehdidine sert bir yanıt verdi. Attal, "Ülkenin geleceği ile oynayamayız," diyerek Le Pen'i sorumsuz davranmakla suçladı. Attal, Barnier hükümetinin düşürülmesi yerine başarılı olması için yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Gensoru Önergesi Tehlikesi

Fransa'daki solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), iktidara gelen Barnier hükümetine ve bütçe tasarısına karşı muhalefet ediyor. Aşırı sağcıların, hükümetin bütçe tasarısında ısrar etmesi halinde gensoru önergesi sunacaklarını belirtiliyor. Barnier hükümeti, Mecliste çoğunluk sağlayamadığı takdirde, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulayarak bütçeyi oylamadan yürürlüğe koyma hakkına sahip.

Ayrıca, Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu NFP'nin eş zamanlı olarak gensoru önerisini desteklemesi durumunda, hükümet düşme riski taşıyor.

10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamentoya sunulan 2025 bütçe tasarısında, 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlanıyor. Fransa'da bütçe açığının, Avrupa Birliği tarafından belirlenen yüzde 3 sınırını aşarak bu yıl GSYH'nın yüzde 6'sına ulaşması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
3
Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde
4
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü
5
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'
6
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
7
DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı