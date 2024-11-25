Fransa'da Aşırı Sağdan Hükümeti Düşürme Tehdidi!

Fransa'da Aşırı Sağcıların Hükümeti Düşürme Tehdidi

Fransa'da 2025 bütçesi hakkında Ulusal Meclis'te çoğunluk desteği bulamayan hükümet, aşırı sağcıların gensoru önergesi verme tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, Başbakan Michel Barnier ile yapılacak görüşme öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Le Pen, hükümetin bütçe tasarısına karşı olduklarını belirtirken, "Eğer bütçe bu şekilde kalırsa, her zaman dediğimiz gibi (hükümete karşı) gensoru önergesi vereceğiz," şeklinde konuştu. Aşırı sağcıların, Barnier hükümetine verdiği destek ile birlikte, kırmızı çizgilerini belirlediklerini ve bütçe tedbirlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek Türk Tabipleri Birliği'ni uyardı.

Macron'un Partisinden Tepki

Başkan Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili ve eski Başbakan Gabriel Attal, Le Pen'in hükümeti düşürme tehdidine sert bir yanıt verdi. Attal, "Ülkenin geleceği ile oynayamayız," diyerek Le Pen'i sorumsuz davranmakla suçladı. Attal, Barnier hükümetinin düşürülmesi yerine başarılı olması için yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Gensoru Önergesi Tehlikesi

Fransa'daki solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), iktidara gelen Barnier hükümetine ve bütçe tasarısına karşı muhalefet ediyor. Aşırı sağcıların, hükümetin bütçe tasarısında ısrar etmesi halinde gensoru önergesi sunacaklarını belirtiliyor. Barnier hükümeti, Mecliste çoğunluk sağlayamadığı takdirde, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulayarak bütçeyi oylamadan yürürlüğe koyma hakkına sahip.

Ayrıca, Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu NFP'nin eş zamanlı olarak gensoru önerisini desteklemesi durumunda, hükümet düşme riski taşıyor.

10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamentoya sunulan 2025 bütçe tasarısında, 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlanıyor. Fransa'da bütçe açığının, Avrupa Birliği tarafından belirlenen yüzde 3 sınırını aşarak bu yıl GSYH'nın yüzde 6'sına ulaşması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.