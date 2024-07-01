Fransa'da aşırı sağın başarısı sonrası gösteriler patlak verdi!

Ulusal Birlik partisinin seçimlerde kazandığı başarının ardından Paris sokaklarında büyük bir protesto dalgası yaşandı. Göstericiler, aşırı sağın yükselişine karşı sert tepkiler gösterdi.





PARİS'TE TEPKİLER BÜYÜYOR

Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 33,15 oy alarak sandıktan birinci çıkması, başkent Paris'te büyük bir tepkiyle karşılandı. Yüzlerce kişi, Republique Meydanı'nda toplanarak aşırı sağa karşı protesto düzenledi.





SOKAKLARDA GERGİN ANLAR

Göstericiler, ellerinde meşaleler ve pankartlarla Paris sokaklarında yürüyüş yaptı. Bazı protestocular, dükkanların camlarını kırarak ve çöp kutularını ateşe vererek şiddet olaylarına sebep oldu. Havai fişeklerin de kullanıldığı protestolarda, zaman zaman tansiyon yükseldi ve polis müdahale etmek zorunda kaldı.

PROTESTOLARIN DEVAMI BEKLENİYOR

Paris'teki protestoların diğer şehirlere de yayılması bekleniyor. Aşırı sağın yükselişine karşı olan kesimlerin, seçim sonuçlarına tepkilerini dile getirmek için daha fazla gösteri düzenleyebileceği öngörülüyor.