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Fransa'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Üretimini Etkiliyor

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle EDF, bazı nükleer reaktörlerin üretimini azalttı. Bu durum çevresel önlemlerle ilişkili olarak gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:45
Fransa'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Üretimini Etkiliyor

Fransa'da Sıcak Hava Dalgası ve Elektrik Üretimi

Fransa'nın ulusal elektrik dağıtım şirketi EDF, etkisini hissettiren olağanüstü sıcak hava koşulları nedeniyle nükleer reaktörlerdeki enerji üretimini geçici olarak azalttı. Bu karar, çevresel yönetmeliklere uyum sağlamak amacıyla alındı.

Bugey Nükleer Santrali'nde Üretim Durduruldu

EDF, Bugey Nükleer Santrali'nde hayata geçirilen sınırlamalar nedeniyle bir ünitenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Bu adım, santralin çevreye olan etkisini en aza indirmek için gerekli görüldü.

Tricastin ve Golfech'deki Önlemler

Ayrıca, Tricastin Nükleer Santrali'nde de belirli bir reaktörde üretim düşüşü planlandığı belirtildi. İki hafta önce ise Golfech Nükleer Santrali'nde çevre koruma gerekçesiyle üretim azaltılmıştı.

Üretim Kayıpları ve Gelecek Önlemler

EDF'nin verilerine göre, 2000 yılından bu yana sıcak hava ve düşük nehir debisi kaynaklı üretim kayıpları yıllık üretimin yüzde 0.3'ünü etkilemektedir. Nükleer reaktörler, soğutma işlemleri için nehir ve deniz sularını kullanmakta ve bu suların dışarı atıldığı sıcaklık belirli yasal sınırlarla kontrol edilmektedir.

Ülkedeki 56 nükleer reaktör, elektrik ihtiyacının yaklaşık %66'sını karşılıyor. Sıcak hava dalgası boyunca Fransa'da 45 ilde "turuncu alarm" durumu ilan edilmişti.

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