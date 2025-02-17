Fransa'da Avrupa Liderlerinden Ukrayna Zirvesi Başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde önde gelen Avrupalı liderlerin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi, başkent Paris’te bulunan Elysee Sarayı’nda başladı.

Bu gayriresmi güvenlik zirvesine; Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gibi önemli liderler katılım gösterdi.

Zirvede ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer aldı.

Toplantının öncesinde, Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü basına yansıdı ancak Elysee Sarayı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde, Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.

Bu bağlamda, Paris, önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı bu kritik güvenlik zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca, ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak yarın Suudi Arabistan'da toplanacakları da bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini ifade etti.