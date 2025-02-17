Fransa'da Avrupa Liderlerinden Ukrayna Zirvesi Başladı

Fransa'nın ev sahipliğinde Avrupa liderleri, Ukrayna için olağanüstü güvenlik zirvesinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:30
Fransa'da Avrupa Liderlerinden Ukrayna Zirvesi Başladı

Fransa'da Avrupa Liderlerinden Ukrayna Zirvesi Başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde önde gelen Avrupalı liderlerin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi, başkent Paris’te bulunan Elysee Sarayı’nda başladı.

Bu gayriresmi güvenlik zirvesine; Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gibi önemli liderler katılım gösterdi.

Zirvede ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer aldı.

Toplantının öncesinde, Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü basına yansıdı ancak Elysee Sarayı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde, Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.

Bu bağlamda, Paris, önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı bu kritik güvenlik zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca, ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak yarın Suudi Arabistan'da toplanacakları da bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Sendika İçinde Silahlı Çatışma: Şube Başkanı ve Sekreteri Yaşamını Yitirdi
2
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor
3
Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Kültürü Tanıtıldı
4
Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 48 Şüpheli Gözaltına Alındı
5
Rusya'da Uyuşturucu Suçlamasıyla Tutuklanan ABD Vatandaşı Serbest Bırakıldı
6
Kadife Tavşan: 23 Şubat’ta Minik Seyircilerle Buluşuyor!
7
Kentucky'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği