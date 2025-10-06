Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu İstifa Etti — 5. Cumhuriyet'in En Kısa Süreli Başbakanı

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu istifa etti

Sebastien Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin artmasının ardından istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti.

9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3,5 hafta süren siyasiler arası müzakerelerin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurmuştu. Hükümetin eski bakanlar ve Macron'a yakın isimlerden oluşması kamuoyunda tepki yaratmıştı; eleştirilerin yoğunlaşmasının ardından Lecornu sabah saatlerinde istifasını sundu.

5. Cumhuriyet'in en kısa görev süresi

Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'i geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

Hükümet kompozisyonu ve yansımalar

Dün açıklanan kabinede Meclis'in en büyük siyasi ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ile Meclis'in en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN)'ten isimler yer almadı; bu tercih de eleştiri konusu oldu.

Arka plan: Bütçe anlaşmazlıkları ve önceki hükümetler

Merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesi ile düşmüştü. Cumhurbaşkanı Macron, daha sonra François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri oldu. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf öngören ve halkın tepki gösterdiği 2026 bütçesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamış, ancak Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.