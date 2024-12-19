DOLAR
35,04 -0,04%
EURO
36,38 -0,17%
ALTIN
2.914,57 0,07%
BITCOIN
3.523.862,17 0,76%

Fransa'da Basketbol Maçında Filistin Bayraklı Genç Darbedildi

Nanterre ile Hapoel Holon maçında Filistin bayrağı açtığı iddia edilen genç, İsrailli taraftarlarca saldırıya uğradı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:54
Fransa'da Basketbol Maçında Filistin Bayraklı Genç Darbedildi

Fransa'da Maçta Gergin Anlar

Fransa'nın Nanterre kentinde, Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasında oynanan maçta, sahaya Filistin bayrağıyla inen bir genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.

Maç, Paris'in banliyösü olan Nanterre'de gerçekleşti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, kendisini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçarak tribüne girmeye çalışırken, İsrailli taraftarların saldırısına uğradığı açıkça görülebiliyor.

Olayın büyümesi üzerine, çevreye güvenlik güçleri müdahale etti. Polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırmaya çalışırken, Filistin destekçisi taraftarlara karşı sert bir müdahalede bulundu.

İsrailli taraftarların, Filistin destekçisi gruba hakaretler yağdırdığı anlar da gözler önüne serildi.

Bu gerginlik yaşanırken, Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesi'nin müsabakanın seyircisiz oynanmasına ilişkin kararını iptal etti. Ayrıca, Filistin destekçilerinin yapmayı planladığı gösteriye de yasak getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dervişoğlu: Türkiye Suriye'de Güvenlik Hattı Oluşturmalı
2
Türkiye ve Finlandiya'dan BM'de Önemli Görüşme
3
Dışişleri Bakanı Fidan: 'Suriye halkının acil ihtiyaçları ötelenemez'
4
Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
5
AB ve Batı Balkanlar Zirvesi: İlişkiler Güçleniyor
6
BM: Yeni Bir Suriye İçin Umutlar Artıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Resmi Törenle Ağırladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı