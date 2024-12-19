Fransa'da Basketbol Maçında Filistin Bayraklı Genç Darbedildi

Fransa'da Maçta Gergin Anlar

Fransa'nın Nanterre kentinde, Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasında oynanan maçta, sahaya Filistin bayrağıyla inen bir genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.

Maç, Paris'in banliyösü olan Nanterre'de gerçekleşti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, kendisini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçarak tribüne girmeye çalışırken, İsrailli taraftarların saldırısına uğradığı açıkça görülebiliyor.

Olayın büyümesi üzerine, çevreye güvenlik güçleri müdahale etti. Polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırmaya çalışırken, Filistin destekçisi taraftarlara karşı sert bir müdahalede bulundu.

İsrailli taraftarların, Filistin destekçisi gruba hakaretler yağdırdığı anlar da gözler önüne serildi.

Bu gerginlik yaşanırken, Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesi'nin müsabakanın seyircisiz oynanmasına ilişkin kararını iptal etti. Ayrıca, Filistin destekçilerinin yapmayı planladığı gösteriye de yasak getirildi.