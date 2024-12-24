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Fransa'da Başörtülü Kadın, Tokalaşmayı Reddettiği İçin Karakolda İfade Verdi

Fransa'da bir başörtülü kadın, erkek memurla tokalaşmayı reddettiği için karakolda ifade vermeye çağrıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:37
Fransa'da Başörtülü Kadın, Tokalaşmayı Reddettiği İçin Karakolda İfade Verdi

Fransa'da İslamofobi Olayı: Başörtülü Kadının Tokalaşmayı Reddettiği İçin İfadesi Alındı

Fransa'da başörtülü bir Müslüman kadın, erkek bir memurla tokalaşmayı reddettiği için karakola çağrıldı. Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE), sosyal medya üzerinden durumu açıklayarak, olayın derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti.

Olayın Gelişimi

Karakola giden kadın, erkek memurla yaşadığı bu olayla ilgili olarak, "Müslümanım, başörtüsü takıyorum ve tokalaşmayı reddettiğim bir memur, beni polise ihbar etti. Saçma bir ifadeye çağrıldım." şeklinde açıklamada bulundu.

Sorgulama Süreci

Müslüman kadın, karakolda bir saat boyunca pek çok soruya maruz kaldığını ifade etti. Bu sorular arasında "Fransa’nın kötülüğünü istiyor musunuz? Filistin’deki savaşla ilgili fikriniz nedir? Selefilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzik dinliyor musunuz? Yurt dışına taşınmayı düşünüyor musunuz? Camiye gidiyor musunuz?" yer aldı.

Kadın, ayrıca polisin geçmişte çalıştığı işyerini aradığını ve ailesi ile çevresi hakkında özel sorular yönelttiğini belirterek, bir memurla tokalaşmayı reddetmenin yasalara aykırı olmadığını vurguladı.

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