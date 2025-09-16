Fransa'da Belediye Binalarında Filistin Bayrağı Tartışması: Olivier Faure'un Teklifi

Fransa'da belediye binalarında Filistin bayrağı önerisi tartışma yarattı

Tepkiler ve öneri

Olivier Faure, Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri, belediye binalarında Filistin bayrağının dalgalandırılmasını önererek gündem oluşturdu. Faure, ABD merkezli X şirketindeki paylaşımında, "22 Eylül'de, Fransa sonunda Filistin Devleti'ni tanıdığında Filistin bayraklarını belediyelerimizde dalgalandıralım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Retailleau'nun uyarısı

Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Faure'a yanıt vererek, daha önce idari mahkemenin tarafsızlık ilkesi gerekçesiyle belediye binalarının cephelerinden bazı bayrakların kaldırılmasını istediğini hatırlattı. Retailleau, ülkede zaten yeterince ayrışma olduğunu belirterek "Orta Doğu'daki çatışmanın Fransa'ya taşınmaması" beklentisini dile getirdi.

Faure'un hukuki gerekçesi

Faure ise Retailleau'nun paylaşımını alıntılayarak, tarafsızlık ilkesi nedeniyle kamu hizmeti veren binalara siyasi, dini veya felsefi görüşleri savunan simgelerin asılamayacağına ilişkin kuralı hatırlattı. Bununla birlikte Faure, Versay Mahkemesi'nin 20 Aralık 2024 tarihli kararına atıfta bulunarak, mağdur bir milletle dayanışmayı simgelediği gerekçesiyle Ukrayna bayraklarının belediye cephesine asılmasının tarafsızlık ilkesine aykırı olmadığına hükmedildiğini söyledi. Bu nedenle Faure, 22 Eylül'de Filistin bayraklarının belediye binalarına asılmasının hukuken mümkün olduğunu savundu ve Retailleau'ya, "kendisini bayrağın mı yoksa Macron'un aldığı kararın mı rahatsız ettiğini" sordu.

Siyasi partilerden sert tepkiler

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Genel Koordinatörü Manuel Bompard, Retailleau'ya tepki göstererek bölgede yaşananı çatışma değil soykırım olarak nitelendirdi. LFI Milletvekili François Piquemal ise Gazze'de soykırım devam ederken Retailleau'nun tek gündeminin Filistin bayrakları olduğunu belirterek bu tutumu "acınası" diye eleştirdi.

Macron'un tanıma açıklaması

Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada Filistin Devleti'ni bu ay tanıyacağını duyurmuştu: "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim." Faure'un teklifiyle başlayan tartışma, hem hukuki yorumlar hem de siyasi tepkiler ekseninde devam ediyor.