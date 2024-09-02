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Fransa'da Bernard Cazeneuve Başbakanlık İçin Aday Olabilir

Fransa'da hükümet kurma sürecinde Bernard Cazeneuve, başbakanlık için öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:37
Fransa'da Bernard Cazeneuve Başbakanlık İçin Aday Olabilir

Fransa'da Hükümet Kurma Süreci Devam Ediyor

Fransa'da erken genel seçimler sonrası hükümet kurma müzakereleri sürerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakanlık görevi için Bernard Cazeneuve'ü göz önünde bulundurduğu iddia ediliyor.

Macron'un Tercihleri

Seçimlerde çoğunluğu elde eden Yeni Halk Cephesi (NFP) lideri Lucie Castets'in başbakan olmasına sıcak bakmayan Macron, alternatif isimlerle müzakerelerine devam ediyor. Cazeneuve, eski başbakan olarak bu süreçte öne çıkan isimlerden biri.

İddialara Yanıt

Sosyalist Parti'nin (PS) lideri Olivier Faure, Cazeneuve'ün isminin geçmesinin partide bir 'bölünme' yaratmadığını belirtti. Faure, sol ittifak içindeki desteğini sürdüreceğini ifade ederek, "Macron'un politikalarına karşıyız," dedi.

Aşırı Sol Tepkisi

Aşırı sol parti olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Cazeneuve başkanlığında bir hükümete destek vermeyeceklerini duyurdu. LFI’nin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Cazeneuve'ün geçmişteki politicalarının devam edeceğini savundu.

Cazeneuve'ün Geçmişi

Bernard Cazeneuve, 2016-2017 yılları arasında başbakanlık yapmış ve 2022 yılında Sosyalist Parti'den ayrılmıştı. Macron, 2022'de Castets'i başbakan olarak atamayacağını bildirmişti.

Fransa’daki Ulusal Meclisin en büyük grubu 193 sandalye ile NFP, ardından 166 ile Macron'un koalisyonu ve 142 ile aşırı sağcı RN takip ediyor. Anayasa gereği, cumhurbaşkanı istediği kişiyi başbakan atama yetkisine sahip ancak gelenekler gereği bu isim, en fazla oy alan parti veya ittifak içinden belirleniyor.

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