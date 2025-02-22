Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mulhouse'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:48
Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mulhouse'da Bıçaklı Saldırı Şok Etkisi Yarattı

Fransa'nın Mulhouse kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, bir pazarın yakınında gerçekleşti ve ulusal basında geniş yer buldu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay bir şüpheli tarafından gerçekleştirildi. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. 1987 Cezayir doğumlu olduğu belirlenen şüphelinin, Fransa'dan sınır dışı edilme kararı bulunduğu bildirildi.

Resmi Açıklamalar

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırının ardından "terör grubuyla bağlantılı cinayet" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bu üzücü olay, Fransa'da güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, yetkililer konuyla ilgili gerekli önlemleri almak üzere çalışmalara başladı.

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