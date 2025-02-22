Fransa'da Çalıntı Kartla Kazanılan 500 Bin Euro'luk İkramiye Şaşkınlık Yarattı

Fransa'da çalıntı kredi kartıyla alınan kazı kazan bileti, 500 bin avro ikramiye kazandırdı. Kredi kartı sahibi ikramiyeyi hırsızlarla paylaşabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:49
Fransa'da Çalıntı Kartla Kazanılan 500 Bin Euro'luk İkramiye Şaşkınlık Yarattı

Çalıntı Kredi Kartıyla Büyük İkramiye

Fransa'da çalıntı kredi kartı ile alınan bir kazı kazan bileti, tam 500 bin avro ikramiye kazandırdı. Kazanan Jean-David E., yaşanan durum karşısında şaşkınlık içinde.

Kartını Çaldıran Jean-David'in Açıklamaları

Jean-David, kredi kartının kendisine ait olduğuna dair belgeleri ve faturaları polise ibraz etti. Basına yaptığı açıklamada ise, “Ben olmasam onlar kazanamazdı ama onlar olmasa ben de bilet alamazdım.” diyerek, hırsızlarla ikramiyenin yarısını paylaşabileceğini ifade etti.

FDJ'den Açıklama

Fransa'nın milli piyango oyunları işletmecisi La Française des Jeux (FDJ), kazanan kişinin henüz ikramiyesini almadığını duyurdu.

Olayın Detayları

Jean-David'in avukatı Pierre Debuisson, müvekkilinin cüzdanının Toulouse kentinin güneyinde bu ay başında çalındığını belirtti. Avukat, Jean-David'in bileti aldığı mağazadaki bir çalışanın, evsiz olduğu anlaşılan iki kişinin kredi kartını kullanarak sigara ve kazı kazan bileti satın aldığını öğrendiğini aktararak, müvekkilinin hırsızlarla ikramiyeyi paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

Sonuç ve Yasal Süreç

Debuisson, ikramiyenin belirli bir tarihten sonra alınamayacağını ifade ederek, hırsızları kendileriyle iletişime geçmeye çağırdı. Hırsızların ikramiyeyi almak için başvurmaları halinde haklarında yasal işlem başlatılabileceği, ancak kendilerinin konuyla ilgili şikayetçi olmayacakları belirtildi.

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