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Fransa'da Camiye Irkçı Saldırı

Amiens'deki Assounna Camii'ne düzenlenen ırkçı saldırı büyük endişe yarattı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:17
Fransa'da Camiye Irkçı Saldırı

Fransa'da Irkçı Saldırı

Fransa'nın kuzey bölgesindeki Amiens şehrinde, 29 Ekim tarihinde Victorine Autier Caddesi'nde bulunan Assounna Camii'ne ırkçı bir saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının Detayları

Ulusal basında yer alan haberlerde, caminin kapısının ateşe verildiği bildirilmiştir. Saldırı hakkında caminin yönetiminde yer alan dernek, durumu resmi olarak yetkililere bildirmiştir.

Yönetimden Açıklama

Dernek Başkan Yardımcısı Bilel Furtado, sabah namazı için camiye gelen kişilerin duman kokusu üzerine olayı fark ettiklerini ve saldırının kasıtlı olduğuna dair yanıcı ve yakıcı aletlerin bulunduğunu ifade etmiştir.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu çirkin olayla ilgili olarak, yerel yetkililer tarafından bir soruşturma başlatılmıştır.

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