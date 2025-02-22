Fransa'da Cerrah Joel Le Scouarnec, 299 Hastasına Cinsel İstismar Suçlamasıyla Yargılanacak

Joel Le Scouarnec, 299 hastasına cinsel istismar suçlamasıyla 24 Şubat'ta yargılanacak. Ceza süresi 20 yılı bulabilir.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:21
Fransa'da Cerrah Joel Le Scouarnec, 299 Hastasına Cinsel İstismar Suçlamasıyla Yargılanacak

Fransa'da Cinsel İstismar Davası Başlıyor

Fransa'nın Bretonya bölgesinde, 74 yaşındaki eski cerrah Joel Le Scouarnec, çoğu çocuk olan 299 hastasına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya. Davis, 24 Şubat 2024 tarihinde Morbihan Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Suçlamaların Kapsamı

Le Scouarnec, 30 yıllık cerrahlık kariyeri boyunca ağırlaştırılmış cinsel istismar suçlamasıyla yargılanacak. Bu benzeri görülmemiş dava sonucunda cerrah, Fransa'da 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Önceki Suçlamalar

Olayların başlangıcı, Nisan 2017'de bir komşusunun 6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunmasıyla oldu. Le Scouarnec, gözaltına alındıktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Polis Operasyonu ve İlgili Buluntular

Le Scouarnec'in ikametinde yapılan polise yönelik araştırmalarda 300 binden fazla pornografik fotoğraf ve video bulundu. Ayrıca, muayeneleri sırasında işlediği suçlarla ilgili defterler de ele geçirildi.

Daha Önce Aldığı Ceza

Geçmişte, 2020 yılında Le Scouarnec, iki yeğeni, bir hastası ve komşusuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Bu dava, Fransa'da cinsel istismar suçlarının yargılanmasında önemli bir dönüm noktası oluşturacak.

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