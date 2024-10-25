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Fransa'da Çevrecilerden TotalEnergies'e Protesto

Fransa'da çevreciler, fosil enerji projeleri için TotalEnergies'in merkezine turuncu boya püskürttü ve eylemde gözaltılar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:27
Fransa'da Çevrecilerden TotalEnergies'e Protesto

Fransa'da Çevreci Göstericiler TotalEnergies'e Saldırdı

Fransa'da çevre aktivistleri, fosil enerji projelerinin durdurulmasını talep etmek amacıyla TotalEnergies'in merkezine turuncu boya püskürttü. Eylemciler, Ile-de-France bölgesinde bulunan şirketin binası önünde toplandı ve protesto düzenledi.

Protestonun Detayları

Göstericiler, merkezin cam kapılarını kırmaya çalışırken, bina cephesine turuncu boya sıkarak dikkat çekti. Onlar, "Hayatlarımızın sizin karınızdan daha değerli" yazılı pankartlar taşıdı. Bu protesto, TotalEnergies’in çevreye olumsuz etkilerine olan duyarlılığı artırmayı amaçlıyordu.

Polisin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, iki aktivisti kelepçeleyerek gözaltına aldı. Eylemcilerden biri, yerde yüzüstü yatırılarak ters kelepçelendi. Çevre grupları, TotalEnergies’i "yeşil aklama" yapmakla ve çevreyi kirletmekle suçladı.

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