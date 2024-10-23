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Fransa'da Çiftçi Sendikalarından Eylem Tehdidi

Fransa'da çiftçi sendikaları, hükümetle müzakerelerin ardından yeniden eyleme geçebileceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:58
Fransa'da Çiftçi Sendikalarından Eylem Tehdidi

Fransa Çiftçi Sendikalarından Yeniden Eylem Sinyali

Fransa'daki çiftçi sendikaları, hükümetle yapılan müzakerelerin ardından tekrar eyleme geçebileceklerini açıkladı.

Müzakerelere Tepki

Ulusal basında yer alan haberlere göre, önde gelen çiftçi sendikaları Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasının Fransız çiftçileri dezavantajlı duruma sokacağını belirtmiştir.

Sendikaların Eylem Planı

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikalarından FNESEA ve Genç Çiftçiler (JA), "kasım ortasından itibaren eylem planı" uygulamaya karar verdiklerini duyurdu.

Eyleme Giden Yolda Çiftçilerin Talepleri

Genç Çiftçiler Sendikası Başkanı Pierrick Horel, basın toplantısında, ülke genelinde örgütlenmeleri durumunda, çiftçilerin talepleri üzerinde hükümet üzerindeki baskının artabileceğini ifade etti.

Çiftçilerin Talepleri ve Hükümetin Yanıtı

Çiftçiler, daha önceki eylemleri sonlandırmaları için hükümetin tarım desteklerini uygulamasını istiyor ve AB ile MERCOSUR arasında imzalanacak ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor. Bu yılın başında, çiftçilerin uzun süreli yol kapatma eylemleri, hükümetin tarım sektörüne yönelik adımlar atmasının ardından son bulmuştu. Hükümetin geçmişte çiftçilere verdiği sözler arasında bu anlaşmanın askıya alınması da yer alıyordu.

Hükümetin Pozisyonu

Fransız hükümeti, anlaşmayı kabul etmenin çiftçiler açısından haksız rekabete yol açacağını belirtmiş ve bunun yerine çiftçi hakları konusundaki mücadelenin Avrupa genelinde verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Süreci

AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri 2000 yılından bu yana sürmektedir. 20 yılı aşan müzakere sürecinin ardından 2019 yılında taraflar uzlaşı sağladığını açıklamışlardır. Ancak, uzmanlar bu anlaşmanın, tamamlanmamış imza ve onay süreçleri nedeniyle henüz yürürlüğe girmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi durumunda, AB ve MERCOSUR arasındaki ticarette uygulanan gümrük vergilerinin çoğu kaldırılacak, AB ülkelerinin otomotiv ve kimya gibi ürünlerine yönelik gümrük vergileri düşürülecek, MERCOSUR ülkeleri ise AB'ye daha kolay şekilde ürünlerini satabilecektir.

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