Fransa'da Çiftçiler MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti

Fransa'da Çiftçiler MERCOSUR Anlaşmasına İtiraz Ediyor

Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde büyük bir gösteri düzenledi. Uzun süredir tartışma konusu olan ve Güney Amerika ülkeleri ile AB arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı olan çiftçiler, Strazburg'da bir araya geldi.

Protestoyu Yükselten Çiftçiler

Traktörleriyle AP binasının önüne gelen onlarca çiftçi, "İthal ürünlerinizle çocuklarımızı zehirlemeyin" ve "AB-MERCOSUR anlaşması tarımın ölümü" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açarak tepkilerini gösterdi. Protestoya Alman çiftçiler de destek verdiler.

Sendika Yöneticisinden Açıklama

Gösteriyi organize eden sendikalardan Bas-Rhin Kırsal Koordinasyon Başkanı Paul Fritsch, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, amaçlarının parlamento üyelerine "MERCOSUR'un Fransız ve hatta Avrupa tarımı için iyi bir şey olmadığını hatırlatmak" olduğunu belirtti.

Müzakerelerde Son Durum

Fransa'da hükümet ve çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile imzalaması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor. İki taraf arasında yaklaşık 25 yıldır devam eden müzakereler sonucunda, 6 Aralık tarihinde Uruguay'da yapılan zirvede anlaşmaya varıldığı bildirildi.

AB Konseyi ve AP dışında üye ülkelerin ulusal meclislerinin de onaylaması gerekecek bu anlaşmanın, mevcut ikili tarifelerin %90'ından fazlasını kaldırması, tarife dışı engelleri azaltması ve teknik düzenlemeleri uyumlu hale getirmesi bekleniyor. Ancak, AB liderleri bu anlaşmayı "Avrupa için bir kazanç" olarak duyururken, Fransa, Polonya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki çiftçiler buna karşı çıkmaya devam ediyor.