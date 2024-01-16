Fransa'da çiftçiler protestosu: Hükümetin tarım politikasına tepki

Hükümetin tarım sektörüne yönelik uyguladığı politikalardan memnun olmayan çiftçiler, Fransa'nın Avignon kentinde toplandı. Çiftçiler, valilik önüne ürünlerini dökerek ve tarım atıklarını yakarak hükümetin politikalarını protesto etti.

Fransa'da çiftçiler protestosu: Hükümetin tarım politikasına tepki
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Avignon'da 300'e yakın çiftçi, sendikaların çağrısıyla traktörlerine binip bölge valiliğine yöneldi. Üretim maliyetlerinin yükselmesi ve destek ödemelerinin azalması sonucu zarar ettiklerini belirten çiftçiler, bu soruna dikkat çekmek için ürünlerini valilik binasının girişine saçtı.

France Bleu haber sitesine göre, bu eylem çiftçilerin yaşadığı zorlukları protesto etmek içindi.

Çiftçiler, tarım sektörüne yönelik hükümet politikalarını protesto etmek için, traktörlerinin arkasında biriken tarım atıklarını ateşe verdi. France Bleu haber ajansına göre, bu eylem çiftçilerin karşılaştığı sorunlara ışık tutmak içindi.

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, vergilerin artması ve destek ödemelerinin az olması, Avrupa Birliği'nde (AB) çiftçilerin tepkisine neden oluyor. Almanya'da son zamanlarda çok sayıda çiftçi protesto gösterileri düzenliyor. 

Polonya'da da aynı sorunlardan şikayet eden ve Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ithalatının durdurulmasını talep eden çiftçiler ve kamyoncular, haftalardır eylemde.

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