Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!

Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eylem Kararı Aldı

Fransa'da yılbaşında düzenlenen geniş çaplı eylemlerin ardından çiftçiler, yeniden eylem kararı alarak Paris yakınlarına ulaştı. İlk çiftçi konvoyu, İle-de-France bölgesine ulaşarak protestolarını başlattı.

Protesto Nedenleri

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve hükümetin tarım politikalarına karşı protesto eylemleri düzenliyorlar. Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde eylemlere katılım artış gösterdi.

Yolda Aksama

Yvelines ve Essonne vilayetlerinden traktörleri ile harekete geçen çiftçi konvoyları, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkileyerek bazı anayolların trafiğe kapatılmasına yol açtı. Yetkililer, sürücülere bu vilayetlerde dikkatli olmaları ve alternatif yollar kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ve Hava Üssü Etkisi

İlk konvoylar, Yvelines'teki Villacoublay Hava Üssü yakınlarındaki N118 otoyolunu kısmen trafiğe kapatarak önemli aksamalara sebep oldu. Çiftçilerin eylemlerinin, aralık ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Önerilere Tepkiler

Muhalefet partileri de eylemlerin arkasında durarak, MERCOSUR ve AB arasında planlanan anlaşmanın Ulusal Meclis’te müzakeresini istiyor. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili siyasiler, hükümetin Fransız halkının onay vermediği bir anlaşmayı uygulamamasını talep etti.

Çiftçilerin Endişeleri

Çiftçilerin eylemleri, bu yılın başında hükümetin tarım sektöründe attığı adımlar sayesinde sona ermişti. Ancak, hükümetin verilen sözler arasında AB-MERCOSUR anlaşmasının askıya alınmasına ilişkin taahhütler üzerinde durulmasına rağmen, çiftçiler durumu yetersiz görmekte ve eylemlerine devam etmektedir.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Hakkında

AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ile tıbbi ürünlerine uygulanacak gümrük vergi oranlarının düşürülmesini öngörüyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi tarım ürünlerini daha kolay satma şansı bulacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.