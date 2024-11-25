Fransa'da Cinsel İstismar Davasında 20 Yıl Hapis Cezası Talebi

Fransa'da Cinsel İstismar Davasında Kritik Gelişme

Fransa'nın gündemini sarsan cinsel istismar davasında, Dominique Pelicot isimli baş sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep edildi. Savcılık, Pelicot'un eşini uyuşturarak yıllar boyunca çok sayıda erkeğin cinsel istismarına maruz bıraktığı gerekçesiyle yargılandığını açıkladı.

Davanın Seyri ve Suçlamalar

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Avignon kentinde yaklaşık 3 aydır süren davada sona yaklaşıldığı belirtildi. Savcılık, Pelicot'un 10 yılı aşkın sürede 50 kişinin cinsel istismarına maruz bırakmakla suçlandığını vurguladı.

Mahkeme Süreci ve Gisele Pelicot'un Durumu

Davanın görüldüğü Vaucluse Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkındaki nihai kararını Aralık sonunda açıklaması bekleniyor. Pelicot, 17 Eylül'de gerçekleştirilen duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını kabul ettiğini ifade etti. Mahkeme salonunda diğer 50 sanık gibi kendisini de cinsel istismarcı olarak nitelendirdi.

Toplumsal Tepkiler ve Gizlilik Hakkı

Avignon'da 72 yaşındaki Gisele Pelicot’un, eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkeğin cinsel istismarına maruz kaldığı dava, Eylül ayı başında görülmeye başlanmış ve ülkede büyük bir tepkiye yol açmıştır. Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından feragat etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.