DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,42 -1,15%
ALTIN
2.984,64 0,71%
BITCOIN
3.369.703,83 -0,63%

Fransa'da Cinsel İstismar Davasında 20 Yıl Hapis Cezası Talebi

Fransa'da eşini uyuşturarak istismar eden Dominique Pelicot hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle dava sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:06
Fransa'da Cinsel İstismar Davasında 20 Yıl Hapis Cezası Talebi

Fransa'da Cinsel İstismar Davasında Kritik Gelişme

Fransa'nın gündemini sarsan cinsel istismar davasında, Dominique Pelicot isimli baş sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep edildi. Savcılık, Pelicot'un eşini uyuşturarak yıllar boyunca çok sayıda erkeğin cinsel istismarına maruz bıraktığı gerekçesiyle yargılandığını açıkladı.

Davanın Seyri ve Suçlamalar

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Avignon kentinde yaklaşık 3 aydır süren davada sona yaklaşıldığı belirtildi. Savcılık, Pelicot'un 10 yılı aşkın sürede 50 kişinin cinsel istismarına maruz bırakmakla suçlandığını vurguladı.

Mahkeme Süreci ve Gisele Pelicot'un Durumu

Davanın görüldüğü Vaucluse Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkındaki nihai kararını Aralık sonunda açıklaması bekleniyor. Pelicot, 17 Eylül'de gerçekleştirilen duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını kabul ettiğini ifade etti. Mahkeme salonunda diğer 50 sanık gibi kendisini de cinsel istismarcı olarak nitelendirdi.

Toplumsal Tepkiler ve Gizlilik Hakkı

Avignon'da 72 yaşındaki Gisele Pelicot’un, eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkeğin cinsel istismarına maruz kaldığı dava, Eylül ayı başında görülmeye başlanmış ve ülkede büyük bir tepkiye yol açmıştır. Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından feragat etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
3
Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde
4
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü
5
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'
6
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
7
DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı