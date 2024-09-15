Fransa'da Cinsel Şiddete Karşı Büyük Protesto

Fransa genelinde cinsel şiddeti protesto eden binlerce kişi toplandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:04
Fransa'da Cinsel Şiddete Karşı Büyük Protesto

Fransa'da Cinsel Şiddete Karşı Yükselen Sesler

Fransa'nın farklı şehirlerinde binlerce kişi, cinsel şiddete karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldi. Ülkenin medyasında haberleştirilen olaylar, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'un yaşadığı korkunç durumu merkezine aldı.

Gisele Pelicot'un İddiaları Dikkat Çekti

Gisele Pelicot, eşi tarafından uyuşturularak 10 yılı aşkın süre boyunca birçok erkeğin cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından, Fransa genelinde çeşitli şehirlerde cinsel şiddete karşı protestolar düzenlendi.

Protestoların Gözde Noktaları

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 1000 kişi bir araya gelirken, Marsilya'daki Adalet Sarayı'nın önünde de 1000'den fazla kişi toplandı. Ayrıca Rouen, Rennes ve Avignon gibi şehirlerde de yüzlerce kişi destek amaçlı gösterilere katıldı.

Pankartlarla Mesaj Verildi

Göstericiler, "Utancın taraf değiştirmesi için", "Hepimiz Gisele'iz", "Gisele'e destek", "Mağdurlar size inanıyoruz" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar açarak toplumsal duyarlılıklarını dile getirdi.

Gisele Pelicot'un Duruşmaları ve Tepkiler

Pelicot'un davası, ayın başında Fransa'da görülmeye başlanmış ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı. Duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçen Pelicot, cesur bir duruş sergiledi.

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