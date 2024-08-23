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Fransa'da Dang Humması Vakası Artışı

Fransa'da dang humması vakalarında artış yaşanıyor. 10 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:44
Fransa'da Dang Humması Vakası Artışı

Fransa'da Dang Humması Vaka Sayısında Artış

Fransa’da, son günlerde dang humması vakalarında kayda değer bir artış gözlemleniyor. Ülkenin güneyinde bulunan Vaucluse vilayetinde, Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) tarafından yapılan açıklamada, 10 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Bu vakalardan biri yurt dışından gelen bir kişide görüldü.

Yerel Vakalar ve Sağlık Durumu

ARS'nin açıklamasına göre, 14 Ağustos'ta bildirilen ilk dang humması vakasından sonra yapılan taramalar neticesinde, Vaucluse bölgesinde yerel olarak tespit edilen 9 yeni vaka ile birlikte, ülkede toplam yerli dang humması vakası sayısı 16’ya ulaştı. Şu anda tedavi sürecinde olan 7 yerli vakanın bulunması, durumun ciddiyetini artırıyor.

Yurtdışından Gelen Vakalar

Fransa Halk Sağlığı Kurulu, 1 Mayıs-13 Ağustos tarihleri arasındaki dönem boyu, yurt dışından gelen 1031 kişinin dang hummasına yakalandığını bildirdi. Bu durum, hastalığın yayılmasını önlemek adına dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Dang Humması Hakkında Bilgi

Dang humması, tropikal ve subtropikal iklimlerde görülen, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşabilen bir hastalıktır. Kuluçka dönemi sonrasında genellikle hafif ateşe neden olan bu hastalık, bazı durumlarda ciddi sonuçlara yol açabilir. Bilim insanları, özellikle yağış dönemlerinde, yani mart, haziran, eylül ve aralık aylarında vakaların artış gösterdiğini belirtiyor.

Sivrisineklerle Mücadele

Özellikle yüksek sıcaklık ve uzun süreli yağışların, dang humması taşıyan sivrisineklerin popülasyonunu artırdığını ifade eden uzmanlar, bu sinekler için potansiyel üreme alanlarının sürekli olarak ilaçlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

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