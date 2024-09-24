Fransa'da Demir Yolu Çalışanları Greve Gitti

Fransa'da Demir Yolu Grevi

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde, demir yolu hattı çalışanları greve başladı. Bu durum, özellikle başkent Paris ve çevresindeki ulaşım hizmetlerini olumsuz etkileyecek.

Hattın Durumu ve Etkileri

Fransa’nın önemli demir yolu hatlarından biri olan RER B üzerinden yapılan açıklamada, grevden dolayı hattaki seferlerde önemli aksaklıklar yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, her 3 seferden 2’sinin etkilenebileceği ifade edildi.

Grev Nedenleri

Ulusal basında yer alan haberlerde, çalışanların La base, CGT, FO ve Unsa sendikaları aracılığıyla, demir yollarındaki kontrol ve müdahale prosedürlerini protesto etmek amacıyla greve gittiği kaydedildi.

Demir yolu çalışanlarının grevinin yarın sabaha kadar devam edeceği bildirilmiştir.