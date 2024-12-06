Fransa'da Dışişleri Bakanı Barrot'un Telefonu Hacklendi: Soruşturma Başlatıldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Telefonu Hacklendi

Fransa'da hükümetin 4 Aralık'ta düşmesinin ardından yeni kabine kurulana kadar geçici olarak görevde kalan Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un şahsi telefonunun hacklenmesi üzerine resmen bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Fransız Mediapart​​​​​​​'ın haberine göre, Barrot, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısı için 25 Kasım'da İtalya'da bulunduğu sırada şahsi telefonuna gelen ve 'Signal' adlı uygulama üzerinden iletilen oltalama linkine tıkladı. Bu linkin ardından, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'den gelen, kendisini "Jean Barrot" olarak tanıtan bir kişi tarafından gönderilen şüpheli mesajın ardından durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

Ulusal Güvenlik Kurumu Soruşturma Başlattı

Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu (ANSSI) olayla ilgili soruşturma başlasa da araştırmalar neredeyse durma noktasına geldi. Barrot, telefonunun Pegasus ve Predator casus yazılımları tarafından hacklenme olasılığını bertaraf etmek amacıyla cihazında kısmen araştırmalar yapılmasına izin verdi. Ancak, soruşturmayla görevliler, hacklenmeyle ilgili tüm bilgileri toplayamadı.

Önlemler ve Süreç

ANSSI, Barrot'un telefonuyla ilgili daha derinlemesine araştırma yapmak istediklerini açıklarken, Barrot ise 27 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yeniden seyahat edeceği için telefonundaki verilerin toplanmasını istemedi. Bunun üzerine telefonunu uçak moduna alarak bazı önlemler aldı.

Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı ofisi, soruşturmanın devamına ilişkin ANSSI ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. ANSSI, Barrot'a telefonunu değiştirmesini önerdi. Ayrıca, Barrot'un 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'e düzenlediği ziyareti sonrası Dışişleri Bakanlığına yönelik bir siber tehdit olduğu iddia edildi. Olay sonrasında bakanlık çalışanlarının telefonlarında 'şüpheli' hareketlenmeler gözlemlendiği belirtildi.

Siber Suçlar ve Siyasi Zafiyet

Bu durum, Fransız siyasetçilerinin siber suçlar karşısındaki zafiyetini bir kez daha gözler önüne sererken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski bir bakanı ve diğer bazı vekillerin telefonlarının da 20 Kasım'da 'Telegram' kanalı üzerinden oltalama yöntemiyle hacklendiği iddia edildi. Bu konuyla ilgili de ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.