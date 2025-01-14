Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede

Fransa'da doğum oranları, 1945'ten sonra en düşük seviyeye geriledi. Ulusal İstatistik Kurumu verileriyle durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:02
Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede

Fransa, doğum oranlarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye indiği bir döneme girdi. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından yayınlanan verilere göre, 2024'te ülke nüfusu bir önceki yıla göre %0,25 artışla 68,6 milyon kişiye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl 663 bin çocuk dünyaya gelirken, doğum sayılarında %2,2’lik bir azalma yaşandı. Böylelikle, Fransa tarihinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük doğum oranı kaydedilmiş oldu.

Fransa'nın doğurganlık hızı 2024'te 1,62 ile nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kalırken, bu oran 1919'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Diğer yandan, 2024'teki ölüm sayısı bir önceki yıla göre %1,1 artışla 646 bin olarak gerçekleşti. Ayrıca, ülkede 2024'te 247 bin çift evlenirken, bu sayı bir önceki yıla göre %2 arttı.

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