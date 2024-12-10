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Fransa'da Düşen Hükümet, Kapanmayı Engellemek İçin Özel Yasa Tasarısı Sunacak

Fransa, gensoru ile düşen hükümet sonrası kapanmayı önlemek için özel bütçe yasa tasarısı hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:59
Fransa'da Düşen Hükümet, Kapanmayı Engellemek İçin Özel Yasa Tasarısı Sunacak

Fransa, 2025 bütçesi üzerine sağlanamayan uzlaşı sonrasında muhalefetin gensoru önergesi ile düşen hükümetin ardından, olası kapanmayı engellemek için özel bütçe yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sol ve aşırı sağcıların birlikte desteklediği gensoru önergesi ile 4 Aralık'ta düşen hükümet, kamu borçlarının arttığı bu zorlu süreçte önlem almak adına harekete geçti.

Bütçeden sorumlu Bakan Laurent Saint-Martin, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, "özel tasarının hazır olduğunu ve kapanmayı önleyeceğini" duyurdu. Hazırlanan bu tasarı, kamu servislerinde gelir gider akışının sürdürülmesine olanak tanıyacak.

Yarınki kabine toplantısında sunulması beklenen özel tasarı, yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümete 2024 bütçesine göre hareket etme yetkisi verecek.

Başbakan Michel Barnier liderliğindeki merkez sağcı hükümet, bütçe konusundaki uzlaşı sağlanamaması sonucu 4 Aralık'ta 331 milletvekilinin desteği ile düşmüştü. Son iki yılda, kısa ömürlü 3 hükümetin kurulduğu ülkede, siyasi krizin sorumlusu olarak görülen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanını kısa süre içinde atayacağını belirtti.

Macron’un yeni hükümet kurulma sürecinde siyasi parti liderleri ile görüşmeleri devam ediyor. Normal şartlarda hükümet bütçesinin 31 Aralık'a kadar Parlamentodan geçmesi gerekirken, özel yasa tasarısının reddedilmesi durumunda Macron, Anayasa'nın 16. maddesini işleyerek Parlamentoya danışmadan adımlar atma yetkisine sahip.

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