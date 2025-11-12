Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı

Ulusal Meclis, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu 255'e karşı 146 oyla Ocak 2028'e kadar askıya almayı kabul etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 23:42
Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada, ülke çapında tartışmalara ve protestolara neden olan emeklilik reformunun askıya alınması 255'e karşı 146 oyla kabul edildi.

Oylama ve hükümet cephesi

Oylamada, Sosyalist Parti (PS), Ulusal Birlik Partisi (RN) ve çevreci milletvekilleri karara destek verirken; Cumhuriyetçiler (LR), Komünistler, Boyun Eğmeyen Fransa Partihi(LFI) ve Horizons grubu hayır oyu kullandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ve Modem partisi ise çekimser kaldı.

Kararın içeriği

Askıya alınan reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasını öngörüyordu. Teklif, reformun Ocak 2028'e kadar yürürlüğe girmemesi yönünde düzenlendi.

Siyasi tepkiler

Sosyalist milletvekili Melanie Thomin, kararın ardından yaptığı açıklamada: “3,5 milyon Fransız daha erken emekli olabilecek” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçiler Partisi lideri Bruno Retailleau ise kararı eleştirerek, “Bu karar bir teslimiyet. Hükümet, siyasi ömrünü uzatmak için genç nesillerin geleceğini feda etti” dedi.

Başbakan Lecornu'nun açıklamaları

Sebastien Lecornu, 6 Ekim'de göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden ve 10 Ekim'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan olarak atanan isim olarak dikkat çekti. Lecornu, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada reformun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınacağını belirterek, “2028’in ocak ayına kadar hiçbir yaş artışı olmayacak. Prim süresi de 170 çeyrek olarak kalacak” demişti.

