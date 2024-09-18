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Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor

Fransa’da emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformu iptal eden tasarı, Ulusal Meclis'te tartışma aşamasında.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:58
Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor

Fransa'daki Tartışmalı Emeklilik Reformu Üzerine Meclis Görüşmeleri

Fransa Ulusal Meclis Bürosu, emeklilik yaşını 64'e çıkaran tartışmalı reformun iptaline yönelik tasarının meclis komisyonunda ele alınmasını kabul etti. Bu durum, milyonlarca Fransız'n uzun süredir devam eden protestolarının bir devamı niteliğinde.

Tasarı Komisyonunda Görüşülecek

Ulusal Meclis Bürosu tarafından yapılan oylamada, 7 "hayır" oyuna karşı 10 "evet" oyu ile tasarının görüşülmesi onaylandı. Tasarının, meclis komisyonunun ardından 31 Ekim 2023'te Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda müzakere edilmesi bekleniyor.

Aşırı Sağcı Partinin Önerisi

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi tarafından 12 Eylül 2023 tarihinde sunulan tasarı, emeklilik yaşının 64'ten 62'ye indirilmesini amaçlıyor. Bu reform, Fransa'da hükümet tarafından anayasal haklar kullanılarak meclisten oylama olmaksızın geçirilme kararı ile gündeme gelmişti.

Protestolar ve Şiddet Olayları

16 Mart 2023’te başlayan kitlesel protestolar, reformun yürürlüğe girmesiyle daha da tırmandı. Bu süreçte polis müdahaleleri büyük şiddet olaylarına yol açtı ve 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Yasa Tasarısının Anayasa Konseyi İncelemesi

Reformun anayasaya uygunluğunun belirlenmesi için muhalefet ve hükümet, Anayasa Konseyi'ne başvuruda bulundu. Konsey, emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddeyi onaylarken, bazı maddeleri tamamen veya kısmen iptal etti. Tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzasıyla 15 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

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