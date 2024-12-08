DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.460.642,92 0,71%

Fransa'da Engelli Müslüman Kadına Irkçı Saldırı: Tepkiler Büyüyor

Fransa'da engelli Müslüman bir kadın, ırkçı saldırıya uğradı. CFCM, yaşanan ayrımcılığa karşı ses yükseltme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:41
Fransa'da Engelli Müslüman Kadına Irkçı Saldırı: Tepkiler Büyüyor

Fransa'da Engelli Müslüman Kadin Irkçı Saldırıya Uğradı

Fransa'da **engelli Müslüman** bir kadına yönelik gerçekleştirilen **ırkçı saldırı** ülkede büyük tepki topladı. Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamalara göre, 42 yaşındaki kadın, 3 Aralık’ta Bouches-du-Rhone villayetine bağlı Marignane'deki LiDL mağazasında görev yapan yöneticinin ırkçı sözlerine maruz kaldı.

Saldırının Detayları

Yerel medyada yer alan haberlere göre, engelli kadın mağazadan çıkarken oran yöneticisi tarafından saldırıya uğradı. Kadının, Olayı telefonuna kaydetme isteği üzerine, yöneticinin öfkesi arttı. Saldırgan, yakın zamanda kemoterapi tedavisi gördüğü belirtilen kadının telefonunu kırdı ve yüzüne yumruk attı. Saldırı sonucunda kadının yüzünde **5 santimetrelik yara** açıldı.

Olayın Sonrası

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağızdan kan gelen kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kadının beyin kanaması geçirip geçirmediği konusunda endişeler bulunuyor ve hastanede tedavi altına alındı.

CFCM ve Tepkiler

LiDL’dan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırgan hakkında hiçbir önlem alınmamış olması, kamuoyunda tepkilere neden oldu. CFCM, saldırıya tanıklık edenleri ifade vermeye ve soruşturmaya destek olmaya davet etti.

Ayrıca CFCM, medya organları ve siyasilerin mağdurların “ten rengi, kökenine veya dini kimliğine bağlı olarak” farklı tepki göstermesini **“çifte standart”** olarak değerlendirdi. CFCM, Fransa’da **İslam karşıtı söylemlerin** normalleşmesiyle, **İslam karşıtı şiddetin** de artış göstermesine tanıklık edildiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
2
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
4
Beşşar Esed Görevden Ayrıldı ve Suriye'yi Terk Etti
5
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
6
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
7
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor