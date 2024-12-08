Fransa'da Engelli Müslüman Kadına Irkçı Saldırı: Tepkiler Büyüyor

Fransa'da Engelli Müslüman Kadin Irkçı Saldırıya Uğradı

Fransa'da **engelli Müslüman** bir kadına yönelik gerçekleştirilen **ırkçı saldırı** ülkede büyük tepki topladı. Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamalara göre, 42 yaşındaki kadın, 3 Aralık’ta Bouches-du-Rhone villayetine bağlı Marignane'deki LiDL mağazasında görev yapan yöneticinin ırkçı sözlerine maruz kaldı.

Saldırının Detayları

Yerel medyada yer alan haberlere göre, engelli kadın mağazadan çıkarken oran yöneticisi tarafından saldırıya uğradı. Kadının, Olayı telefonuna kaydetme isteği üzerine, yöneticinin öfkesi arttı. Saldırgan, yakın zamanda kemoterapi tedavisi gördüğü belirtilen kadının telefonunu kırdı ve yüzüne yumruk attı. Saldırı sonucunda kadının yüzünde **5 santimetrelik yara** açıldı.

Olayın Sonrası

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağızdan kan gelen kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kadının beyin kanaması geçirip geçirmediği konusunda endişeler bulunuyor ve hastanede tedavi altına alındı.

CFCM ve Tepkiler

LiDL’dan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırgan hakkında hiçbir önlem alınmamış olması, kamuoyunda tepkilere neden oldu. CFCM, saldırıya tanıklık edenleri ifade vermeye ve soruşturmaya destek olmaya davet etti.

Ayrıca CFCM, medya organları ve siyasilerin mağdurların “ten rengi, kökenine veya dini kimliğine bağlı olarak” farklı tepki göstermesini **“çifte standart”** olarak değerlendirdi. CFCM, Fransa’da **İslam karşıtı söylemlerin** normalleşmesiyle, **İslam karşıtı şiddetin** de artış göstermesine tanıklık edildiğini vurguladı.