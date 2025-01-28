Fransa'da 'Esir' Kelimesi Neden İşten Uzaklaştırma Sebebi Oldu?

Fransa'da Tartışmalı Gazetecilik Olayı

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan 200 Filistinli için "esir" kelimesini kullanan bir gazeteciyi işten uzaklaştırdı.

Bahsi geçen yayında, Franceinfo kanalında, "200 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu" yazılı bir alt bant kullanılmıştı. Bu durum, bazı milletvekillerinin tepkisini çekti.

Milletvekilleri Tepkili

Fransız milletvekili Caroline Yadan, bu yazının kabul edilemeyeceğini savunarak, uygun bir yaptırım için İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) başvurdu. Yadan, Franceinfo'nun açıklamasının altına yaptığı yorumda, sorumlu kişinin "işten çıkarılması" gerektiğini vurguladı ve hiçbir özrün bu hatayı haklı çıkaramayacağını belirtti.

Franceinfo'nun Açıklaması

Franceinfo'nun resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kabul edilemez bir hatanın ardından, 27'deki yayınımızda Orta Doğu'daki durumla ilgili uygun olmayan bir manşet yayınlandı. Sorumlusu açığa alındı. İzleyicilerden özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medya Tepkileri

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, kanalın açıklamasını paylaşarak, Fransa'daki İsrail destekçisi lobinin baskı uyguladığını öne sürdü. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Ersilia Soudais ise, X hesabından, "Gazetecilerinizin işlerini yapmaktan alıkoyduğunuz için utanın Franceinfo. Yadan Hanım'ın baskısı karşısında boyun eğiyorsunuz" yorumunu yaptı.