Fransa'da Evsiz Çocuk Sayısı Alarm Veriyor: Yüzde 120 Artış

Fransa'da Evsiz Çocuk Sorunu Derinleşiyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın etkisiyle yoğunlaşan evsiz vatandaşlar, başkent Paris'te ve çevresinde kalıcı barınma imkanlarından yoksun bırakıldı. Geçen ay düzenlenen bu uluslararası etkinlik, Fransa'daki evsiz çocukların sayısındaki çarpıcı artışı bir kez daha gözler önüne serdi.

Artış Oranı Şaşırtıcı

Son dört yılda, sokaklarda yaşayan çocuk sayısının %120 artarak 2020 yılında 927'den 2 bini aştığı bildiriliyor. Fransa’daki Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığında yayınlanan verilere göre, bu yıl itibarıyla sokaklarda yaşayan çocukların 467'sini üç yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Kamu Yetkililerine Tepkiler

FAS Başkanı Pascal Brice, hükümetin 2022 yılında bu sorunu çözme vaadinde bulunduğunu ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediğini vurguladı. Ayrıca, UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, "Evsiz çocukların sayısındaki durmaksızın artış, Fransa'nın onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerini ihlal ettiğini gösteriyor," şeklinde konuştu.

Aciliyet Taşıyan Çocuklar İçin Barınma İhtiyacı

UNICEF Fransa ve FAS temsilcileri, yeni kurulacak hükümetin öncelikleri arasında çocukların barınma ihtiyacının olması gerektiğini ifade ederek, bu dönemde söz verilen barınma alanlarının artırılmasının aciliyeti konusunda çağrıda bulundular.

Olimpiyatların Gölgesindeki Sorunlar

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde, evsizlerin birçok noktaya dağıtılması ve bu durumun çözülmeden bırakılması, insan hakları kuruluşları ve göçmen dernekleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.