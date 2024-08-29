Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fransa'da Evsiz Çocuk Sayısı Alarm Veriyor: Yüzde 120 Artış

Fransa'da evsiz çocuk sayısı son dört yılda yüzde 120 artarak 2 bini aştı, barınma sorunu acil çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:18
Fransa'da Evsiz Çocuk Sayısı Alarm Veriyor: Yüzde 120 Artış

Fransa'da Evsiz Çocuk Sorunu Derinleşiyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın etkisiyle yoğunlaşan evsiz vatandaşlar, başkent Paris'te ve çevresinde kalıcı barınma imkanlarından yoksun bırakıldı. Geçen ay düzenlenen bu uluslararası etkinlik, Fransa'daki evsiz çocukların sayısındaki çarpıcı artışı bir kez daha gözler önüne serdi.

Artış Oranı Şaşırtıcı

Son dört yılda, sokaklarda yaşayan çocuk sayısının %120 artarak 2020 yılında 927'den 2 bini aştığı bildiriliyor. Fransa’daki Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığında yayınlanan verilere göre, bu yıl itibarıyla sokaklarda yaşayan çocukların 467'sini üç yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Kamu Yetkililerine Tepkiler

FAS Başkanı Pascal Brice, hükümetin 2022 yılında bu sorunu çözme vaadinde bulunduğunu ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediğini vurguladı. Ayrıca, UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, "Evsiz çocukların sayısındaki durmaksızın artış, Fransa'nın onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerini ihlal ettiğini gösteriyor," şeklinde konuştu.

Aciliyet Taşıyan Çocuklar İçin Barınma İhtiyacı

UNICEF Fransa ve FAS temsilcileri, yeni kurulacak hükümetin öncelikleri arasında çocukların barınma ihtiyacının olması gerektiğini ifade ederek, bu dönemde söz verilen barınma alanlarının artırılmasının aciliyeti konusunda çağrıda bulundular.

Olimpiyatların Gölgesindeki Sorunlar

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde, evsizlerin birçok noktaya dağıtılması ve bu durumun çözülmeden bırakılması, insan hakları kuruluşları ve göçmen dernekleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar