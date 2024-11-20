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Fransa'da Filistin Asıllı Avrupa Parlamentosu Üyesinin Konferansı İptal Edildi

Rima Hassan'ın Paris'teki konferansı 'kamu düzenine zarar vereceği' gerekçesiyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:53
Fransa'da Filistin Asıllı Avrupa Parlamentosu Üyesinin Konferansı İptal Edildi

Rima Hassan'ın Konferansı İptal Edildi

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, başkent Paris'te düzenleyeceği konferansın iptal edildiğini açıkladı. Paris'teki Sciences Po Üniversitesi'nde 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için kamu düzenine zarar vereceği gerekçesiyle izin verilmedi.

Hassan'ın Tepkisi

Hassan, konferansın iptaline dair yaptığı açıklamada, üniversite yönetiminin bu kararını 'Gazze'deki soykırımı inkar eden seslerin susturulma girişimi' olarak nitelendirdi ve bunun 'kabul edilemez' olduğunu vurguladı.

Geçmişteki İptaller

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından, Hassan'ın Fransa'daki üniversitelerde gerçekleştirilecek Gazze konulu konferansları da birçok kez iptal edilmişti.

Fransız Polisi ile İlişkisi

Filistin destekçisi olarak bilinen Hassan, daha önce 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle Fransa polisi tarafından ifadeye çağrılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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