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Fransa'da Filistin Destekçileri, İsrail Bakanının Galasına İtiraz Etti

Fransa'da yapılan gösteride, İsrailli bakanın katılacağı galanın iptali talep edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:57
Fransa'da Filistin Destekçileri, İsrail Bakanının Galasına İtiraz Etti

Fransa'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin destekçileri, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da yapacağı gala için eylem düzenledi. Protestocular, etkinliğin iptal edilmesini talep etti.

Trocadero Meydanı'nda Toplandılar

Gösteri, Eyfel Kulesi yakınında bulunan Trocadero Meydanı'nda gerçekleştirildi. Eylemciler, Sonsuza kadar İsrail isimli kuruluş tarafından düzenlenen galanın Fransız hükümeti tarafından iptal edilmesini istediler.

Protesto Sloganları ve Pankartlar

Filistin destekçileri, "Smotrich ve arkadaşları için Paris'te gala yok" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" gibi sloganlar atarak, etkinliğe karşı tutumlarını dile getirdiler. Gösteride ayrıca, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdı ve "Batı, Gazze'deki soykırımından sorumlu" ile "Katil Smotrich" yazılı pankartlar açtılar.

Çeşitli Gruplardan Destek

Protestoya pek çok kişi katıldı. Aralarında Fransız siyasetçiler ve siyonizm karşıtı Yahudi sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile hahamların bulunduğu bir grup, eylemi destekledi. Bir haham, "Gerçek hahamlar, her daim siyonizme ve İsrail devletine karşı çıktı" yazılı bir pankart taşıyarak, bu duruşunu ifade etti.

Resmi Talep ve Açıklamalar

Boyun Eğmeyen Fransa partisi milletvekili Thomas Portes, Smotrich'in katılacağı galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz ay resmi bir talep sundu. Ayrıca, Fransız İnsan Hakları Birliği'nin de aralarında bulunduğu 6 kuruluş, 4 Kasım'da ortak bir açıklama yaparak, etkinliğin iptal edilmesini istedi.

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