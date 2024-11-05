Fransa'da Filistin Destekçileri, İsrail-Fransa Maçına Karşı Eylem Düzenledi

Filistin Destekçileri Fransa'da Eylem Gerçekleştirdi

Fransa'da bir grup Filistin destekçisi, 14 Kasım'da Stada de France'ta düzenlenmesi planlanan İsrail-Fransa futbol maçına karşı, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) binasında eylem yaptı. Bu eylem, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik askeri saldırılarını protesto amacı taşıyordu.

Eylem Detayları

Around 20 aktivist, Paris'in Grenelle Bulvarı üzerindeki FFF genel merkezine toplanarak, "Suçlu İsrail, suç ortağı FFF", "Stada de France'ta İsrail-Fransa maçına hayır", "Soykırımı durdurun, sessizlik öldürür" yazılı pankartlar açtı. Ayrıca, ellerine kırmızı eldiven giyen eylemciler, askeri üniformalar giymiş bir şekilde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdi.

Sosyal Medya ve Güvenlik Önlemleri

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin FFF binası çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Eylemciler, FFF binasındaki ekrana Filistin bayrağını astı.

Siyasi Desteği ile Yükselen Sesler

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Louis Boyard, Ukrayna Savaşı sonrası Rusya ve Belarus'a uygulanan yaptırımlar örneğiyle, İsrail'e de yaptırım uygulanarak karşılaşmanın iptal edilmesini talep etti.