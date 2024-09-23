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Fransa'da Filistin Destekçilerine Yönelik Tehdit

Fransa'da LFI partisi milletvekillerine siyonist bir kadından yapılan tehdit videolarla gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:20
Fransa'da Filistin Destekçilerine Yönelik Tehdit

Fransa'da Gerilim Artıyor

Fransa'da muhalefeti temsil eden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri, siyonist bir kadından gelen tehdit ile karşılaştı. Yemek yedikleri sırada bu kadının, "Telsizleriniz çalacak" şeklinde bir ima yaptığı duyuldu.

Milletvekillerine Sözlü Taciz

LFI Milletvekili Sebastien Delogu, sosyal medya platformu X üzerinden, restorandaki anlarına dair bir video paylaştı. Videoda, siyonist olduğunu belirten kadının milletvekillerinin masasına yaklaşarak, sözlü tacizde bulunduğu görülüyor. Kadın, Lübnan'daki saldırılara atıfta bulunarak, "Sizin telsizleriniz çalmadı mı? Yakında bip bip çalacak." ifadelerini kullandı.

Delogu'dan Cevap: Şikayette Bulunacak

Delogu, videonun ardından yaptığı açıklamada, yemek yedikleri esnada "soykırım yanlısı fanatik bir kişi tarafından" alıkonulduklarını ifade ederek, bu kadın hakkında şikayette bulunacağını bildirdi.

Lübnan'daki Olaylar

17 Eylül 2023 tarihinde Lübnan'da, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandığı ve bu olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 18 Eylül'de de başka patlamalarda 25 kişi hayatını kaybetti. Olayların arka planında İsrail'in olduğu iddiaları gündemde. İsrail, bu olaylarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten beri iki taraf arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

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