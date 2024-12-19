Fransa'da Filistin Destekçisi Aktiviste 5 Ay Ertelenmiş Hapis Cezası

Fransa'da Filistin Destekçisine Hapis Cezası

Fransa'da mahkeme, >Filistin'e destek gösterisinde "intifada" çağrısı yapan aktivist Elias İmzalene'ye 5 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Le Figaro gazetesinin haberine göre, Paris'te gerçekleşen duruşma, ekim ayında yapılan bir gösteride İmzalene'nin kullandığı ifadelerle ilgiliydi.

Mahkeme Kararı ve Gelişmeler

Mahkeme, Paris Savcılığının "kamuoyunu nefrete veya şiddete teşvik etme" suçlamasıyla İmzalene için talep ettiği 8 aylık tecilli hapis cezasını, 5 ay ertelenmiş hapis cezası olarak değiştirdi. Bunun yanı sıra, davacı Yahudi derneklerine tazminat ödemesi de kararlaştırıldı.

İmzalene, 8 Eylül'de Gazze için düzenlenen gösterideki konuşmasında "intifada" kelimesini kullanması sonrası, 10 Eylül'de Paris Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulmuştu. Bazı Yahudi derneklerinin şikayeti üzerine savcılık, "nefret veya şiddete tahrik" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Gözaltı Süreci

İmzalene, 24 Eylül'de Paris'te ifade vermek üzere gittiği sırada gözaltına alındı. 48 saat gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk kez 23 Eylül'de hakim karşısına çıkmasına neden olan bu olay, Fransa'da benzer durumları gündeme getirdi.

Fransa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı itirazda bulunan birçok siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapma suçlamasıyla dava süreçleriyle karşı karşıya kaldı.