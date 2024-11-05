Fransa'da Gazetecilik Cesareti Ödülü İki Gazeteciye Verildi

Fransa'da Gazetecilik Cesareti Ödülü Sahiplerini Buldu

Fransa'da verilen Anna Politkovskaia-Arman Soldin Gazetecilik Cesareti Ödülü, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin toprakları hakkında çalışmalar yapan Basel Adra ve Yuval Abraham adlı iki gazeteciye layık görüldü.

Ödül Töreni Detayları

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez düzenlenen ödül törenine Jean-Noel Barrot başkanlık etti. Ödülün jürisi ise gazeteciler Wilson Fache, Pierre Haski, Sylvie Kauffmann, Manon Loizeau ve Marcela Turati tarafından oluşturuldu.

Gazetecilerin Korunması ve Özgür Bilgi Erişimi

Açıklamada, Fransa'nın gazetecilerin karşılaştığı tehlikeli çalışma koşullarını ve keyfi gözaltıları kınadığı vurgulandı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine dayanarak, her 4 günde bir gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Film ve Başarıları

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddeti konu alan "Başka Ülke Yok" (No Other Land) adlı belgesel film, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "en iyi belgesel" ödülünü kazanmıştı. Bu filmin yönetmenliğini Yuval Abraham, yardımcı yönetmenliğini ise Basel Adra üstlenmiştir.

Fransa'nın basın özgürlüğüne olan bağlılığı ve gazetecilik mesleğinin her yerde icra edilmesine verdiği önem bir kez daha ortaya konmuş oldu.