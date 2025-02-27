Fransa'da Geleneksel Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart'ta Başlıyor

Fransa'nın Strazburg kentinde 1 Mart'ta açılacak Ramazan Ayı Fuarı, Türk kültürü ve sanatıyla dolu bir etkinlik sunacak.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:53
Fransa'da Geleneksel Ramazan Ayı Fuarı 1 Mart'ta Başlıyor

Fransa'nın Strazburg kentinde bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Ramazan Ayı Fuarı, 1 Mart'ta kapılarını açacak. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapılan resmi açıklamada, fuarın Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği işbirliğiyle hayata geçirileceği belirtildi. Ramazan ayı boyunca hizmet verecek fuar için hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı ifade edildi.

Strazburg DİTİB yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan fuarda, Türk İslam sanatlarının zengin örnekleri yer alacak. Telkari, cam üfleme, ebru, hat, çini, ahşap oyuncak ve sedefkarlık gibi sanatların sergileneceği 60 standın açılacağı açıklandı. Ayrıca, fuar boyunca Türk mutfağının eşsiz lezzetleri de tanıtılacak. Bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan fuarın, günlük yaklaşık 2 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel, Ramazan Ayı Fuarı'nın hem dini hem de sosyokültürel anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yüksel, bu etkinlikle Türk kültürü ve değerlerini tanıtmanın yanı sıra farklı topluluklar arasında dostluk köprüleri kurmayı amaçladıklarını belirtti.

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