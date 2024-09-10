Fransa'da Gözaltına Alınan Hemşire, Filistin'e Destek İçin Sesini Yükseltti

Fransa'da Hemşire Gözaltında

Hafsa Alami Rahmouni – Fransa'da gözaltına alınan Imane Maarifi, Filistin destekçilerine yönelen baskılara tepki gösterdi. Daha önce, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında bölgede gönüllü olarak çalışan Maarifi, 5 Eylül'de Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.

Evinde Baskın ve Gözaltı Süreci

Maarifi, evinin aranmasını eşinin ve iki çocuğunun gözü önünde yaşadığını belirtti. Arama sırasında, evlerindeki Filistin bayrağı, “Özgür Filistin” yazılı tişört ve ateşkes ibaresini taşıyan rozeti aldıklarını dile getirdi. Gözaltına alınmasının ardından, polis memurlarının telefonunu inceleyerek sosyal medya paylaşımlarını sorguladığını ifade etti.

Şaşkınlık Verici Sorular

Polislerin, soruşturmayla ilgisi bulunmayan, çocukları ve aile hayatıyla alakalı sorular sorduğunu vurgulayan Maarifi, bu durumun kendisini şaşırttığını aktardı. “Bu bir sindirme girişimi olabilir,” diyerek kaygılarını dile getirdi.

İsrail Emlak Fuarıyla İlgili Tartışmalar

Paris'te gerçekleştirilen bir İsrail emlak fuarına ev sahipliği yapan mekan sahipleriyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından gözaltına alındığını anlatan Maarifi, onlara, “İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını satışa sunduklarının farkında olup olmadıklarını” sorduğunu belirtti. Mekan sahipleri, Maarifi'nin kendisini ölüm tehdidinde bulunduğunu iddia etse de telefon görüşmesinin kayıtlarının bunun aksini gösterdiğini söyledi.

Gazze'deki Temas ve Etkileri

Han Yunus'taki görevi sırasında tanık olduğu olayların kendisini derinden etkilediğini ifade eden Maarifi, “Şu an Gazze’de yaklaşık 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini” söyledi. Gazze'de ateşkes sağlanmadığı sürece destek vermekten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Imane Maarifi, 5 Eylül'deki gözaltının ardından serbest kalmış ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmaya devam etmektedir.