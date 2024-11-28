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Fransa'da Grev Alarmı: CGT'den Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Eylem Çağrısı

Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, toplu işten çıkarmalara karşı 12 Aralık'ta ülke genelinde grev çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:23
Fransa'da Grev Alarmı: CGT'den Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Eylem Çağrısı

Fransa'da Toplu İşten Çıkarmalara Tepki: CGT'den Grev Çağrısı

Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, ülkede artan toplu işten çıkarmalara karşı 12 Aralık'ta bir günlük grev çağrısında bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, özellikle sanayi sektöründe 250 farklı işverenin toplu işten çıkarma hazırlığında olduğu belirtildi. CGT, bu durumun 170 ila 200 bin çalışanın işsiz kalma riski taşıdığına dikkat çekerek, sendika üyelerine eylem çağrısı yaptı.

Sendika, işçilere 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmelerini ve fabrikalar önünde protesto göstermelerini istedi. CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, işverenlerin binlerce çalışanı işsiz bırakma kararına karşı hükümeti acil bir eylem planı devreye sokmaya çağırdı.

Binet, hükümetin sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin kapanmasına ve işten çıkarmalara izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Fransa’da demir yolu çalışanlarının da 11 Aralık’ta süresiz greve gidecekleri duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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