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Fransa'da Hükümet Krizi: Macron İstifa Çağrılarını Reddetti, Yeni Başbakan Atayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hükümetin düşmesinin ardından istifa etmeyeceğini duyurdu ve yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:28
Fransa'da Hükümet Krizi: Macron İstifa Çağrılarını Reddetti, Yeni Başbakan Atayacak

Fransa'da Hükümet Krizi Derinleşiyor

Fransa, 62 yıl sonra ilk gensoru önergesi ile hükümetin düşmesi sonrası siyasi bir belirsizlikle karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhalefetin istifa çağrılarına yanıt vererek yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

Macron’un Açıklamaları

Macron, görevine sadık kaldığını belirterek, "Demokratik bir şekilde bana verdiğiniz görev 5 yıllık bir görev ve sonuna kadar da bu görevi eksiksiz olarak yerine getireceğim," ifadelerini kullandı. Bu sözler, ülke genelinde yapılan istifa çağrılarına net bir yanıt niteliği taşıdı.

Yeni başkanlık dönemi öncesi konuşan Macron, Bernier hükümetinin düşmesi sürecini ele aldı ve 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği, Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararını savundu. Bu durum, yeni bir siyasi yapılanmayı zorunlu kıldığı yönünde ifadeler kullandı.

Hükümetin Düşüşü ve Gelecek Planları

Bernier hükümetinin düşmesine yönelik gensoru önergesi, 331 vekilin oyu ile kabul edildi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin destek verdiği bu önerge, Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez hükümetin düşmesi anlamına geliyor.

Macron, 2025 bütçesi ve diğer siyasi meselelerde bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar yeni bir hükümetin bütçe hazırlaması gerekecek," dedi. Bu bağlamda aralık ayının ortasında Meclis’e özel bir yasa tasarısının sunulacağı müjdesini verdi.

Bunların Ardında Ne Var?

Macron, muhalefetin sadece ülkeyi erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmeyi düşündüğünü savunurken, siyasi krizin sona ermesi için kendisine yöneltilen istifa taleplerini kesin bir dille reddetti.

Bernier hükümeti, yeni bir hükümet kurulana kadar görevde kalacak. Ancak, 2025 bütçesi konusunun onaylanma durumu belirsizliğini koruyor.

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