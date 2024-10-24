Fransa'da 'Intifada' Söylemi İçin Hapis Cezası İstemi

Fransa'da 'Intifada' Söyleminde Hukuki Süreç

Fransa'nın başkenti Paris'te bir gösteride "intifada" kelimesini kullanan Filistin destekçisi Elias İmzalene hakkında 8 ay tecilli hapis cezası talep edildi.

Olayın Arka Planı

Dosyaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İmzalene, kamuoyunu nefret veya şiddete teşvik etme suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Paris Savcılığı, İmzalene için 8 ay tecilli hapis yanı sıra 2 bin avro para cezası istemektedir.

Suç Duyurusu ve Soruşturma Süreci

İmzalene'nin Gazze için 8 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği gösterideki konuşmasında "intifada" ifadesini kullanması, dönemin İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından 10 Eylül'de Paris Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile gündeme geldi. Bu durum, Paris Savcılığı tarafından nefret veya şiddete tahrik gerekçesiyle bir soruşturmanın başlatılmasına yol açtı.

İfadesi ve Gözaltı Süreci

Soruşturma çerçevesinde, 24 Eylül'de ifade vermek üzere Paris'e giden İmzalene, aynı gün gözaltına alındı. 48 saatlik bir gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İmzalene, 23 Ekim'de "kamuoyunu nefret veya şiddete tahrik etme" suçlamasıyla yeniden mahkeme önüne çıkarıldı.