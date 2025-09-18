Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı

Ülke genelinde 250 noktada eylemler; yüz binlerce katılımcı bildirildi

Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde 181 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eylemler, önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla ulaşım, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok sektörde grev çağrılarıyla eş zamanlı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 250 noktada düzenlenen eylemlere 500 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi. Gösterilerde 7 polis, 10 gösterici ve 1 gazeteci olmak üzere yaralananlar oldu.

Başkent Paris'teki ana gösteri, yerel saatle 14.00'te Bastille Meydanı'nda başladı. Başkentte bir grup eylemci güvenlik engellerini aşarak Ekonomi Bakanlığı'nın bahçesine girdi; bir süre slogan attıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Millet Meydanı istikametine yürüyen göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istifa. Genel grev" ve "Vergi adaleti, iklim adaleti, zenginleri vergilendirin" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriler sırasında polis yer yer göstericilere biber gazı ve copla müdahale ederken, bir gösterici sırt çantasından yerde sürüklenerek götürüldü. Bazı göstericiler çöp bidonlarını ateşe verdi ve polise cam şişe, taş gibi farklı cisimler fırlattı.

Nantes ve Rennes gibi kentlerde de polisle göstericiler arasında arbede yaşandı; emniyet güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Güneydeki Marsilya'da polis memurlarının yerdeki bir kadın göstericiyi tekmeleyip ittiği, farklı bir noktada ise eylemcilerin Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattığı bildirildi. Eylemciler, paletlerle yaptıkları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.

Organizasyonlardan Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise grev ve gösterilere 1 milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucu lideri Jean-Luc Mélenchon, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'yu şiddeti provoke etmekle suçladı. Mélenchon, Retailleau'yu provokasyon yapmak, Fransızları birbirine düşürmek ve ırkçı nitelikli suçlar işlendiğinde buna sessiz kalmakla eleştirdi.