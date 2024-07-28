Fransa'da Kundaklama Felaketi Sonrası Tren Hatları Yeniden Faaliyete Geçiyor

Tren Hatlarının Onarımı Tamamlandı

Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yaparken, 26 Temmuz tarihinde kundaklama olayı nedeniyle zarar gören tren hatlarındaki onarım çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Bu olay, yaklaşık 800 bin yolcunun seyahat planlarını olumsuz etkiledi.

SNCF'nin Açıklamaları

Fransız ulusal demir yolu işletmesi SNCF, Paris ile diğer şehirleri bağlayan yüksek hızlı tren hatlarının zarar gördüğü sabotaj girişiminin ardından yürütülen onarım çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. SNCF, bugünkü seferlerin neredeyse tamamının gerçekleştirildiğini açıkladı ve tren hatlarının yarından itibaren tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Fransız hükümeti, gelecekteki sabotaj eylemlerini önlemek amacıyla ek güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu. Kundaklama eylemlerinin sorumluları hala yakalanmaya çalışılmakta.

Kundaklama Olayı Detayları

Olay, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleşti. Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklandı; ancak Vergigny'deki bir hat üzerindeki kundaklama girişimi engellendi.

Olayın ardından, Fransa'ya yaklaşık 16 milyon turistin gelmesi bekleniyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek olan bu büyük organizasyonda, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu mücadele edecek.