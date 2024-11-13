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Fransa'da Le Pen'e Hapis İstemi: AB Fonları Zimmetine Geçirildi Mi?

Marine Le Pen, AB fonlarını kötüye kullanmaktan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Adaylığı tehlikede.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:58
Fransa'da Le Pen'e Hapis İstemi: AB Fonları Zimmetine Geçirildi Mi?

Fransa'da Le Pen'in AB Fonları Yargı Süreci

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin Grup Başkanvekili Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Yargı Süreci ve Olası Sonuçları

Politico'nun haberine göre, savcılar, Le Pen'in zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmasını istemekte ve 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmektedir. Eğer yargıç bu yönde bir karar alırsa, Le Pen'in cumhurbaşkanlığına aday olmasının otomatik olarak men edilmesi söz konusu olabilir. Suçlu bulunması halinde, Fransız siyasetçi karar için temyize gitme hakkına sahip olacak.

Duruşmalara Katılım ve Gelecek Planları

Duruşmalarda suçlamaları reddeden Le Pen'in, 27 Kasım tarihinden önce hakim karşısında savunma yapması bekleniyor. Kesin kararın ise 2025'in başlarında açıklanması öngörülüyor. Duruşma sırasında Le Pen, Fransa cumhurbaşkanlığı için dördüncü kez aday olmayı planladığını belirtti ve men edilmesi halinde "milyonlarca Fransız'ın cumhurbaşkanı adayından mahrum kalacağını" ifade etti.

Geçmişteki İddialar ve Başlatılan Soruşturma

Le Pen ve bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yılları arasında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddialarıyla 2015'te soruşturma başlatıldı. Paris savcılığı, Le Pen ile birlikte babası Jean-Marie Le Pen ve partinin diğer bazı üyeleri hakkında AB fonlarını kötüye kullandıkları ve suçu gizledikleri iddiasıyla dava açılmasını istemişti.

Ulusal Cephe (FN) Partisi ise 2018'de Ulusal Birlik (RN) adını almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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