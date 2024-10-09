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Fransa'da Lübnan'a Destek Konferansı Düzenlenecek

Fransa, Lübnan halkı ve egemenliğine destek amacıyla uluslararası bir konferans düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:54
Fransa'da Lübnan'a Destek Konferansı Düzenlenecek

Fransa'dan Lübnan'a Destek Konferansı

Fransa hükümeti, Lübnan’daki insani krize yanıt olarak uluslararası bir konferans düzenleyeceğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde 24 Ekim tarihinde Lübnan halkına destek olmak için bir araya gelecek uluslararası katılımcıların yer alacağı bir organizasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Konferansın Amaçları

Bu konferans, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), sivil toplum kuruluşları ve diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşların katılımıyla Lübnan halkının ihtiyaçlarına cevap verilmesini amaçlıyor. Ayrıca, Lüban Silahlı Kuvvetleri’ni desteklemenin yolları da belirlenecek.

Yardım Ve İstikrar İçin Adımlar

Konferans aracılığıyla, Lübnan'da devam eden şiddeti durdurma ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde yerinden edilenlerin geri dönüşüne dair uluslararası bir diplomatik çözüm arayışı da vurgulanacak.

Fransa'nın Diplomatik İnisiyatifi

Fransa'nın Lübnan'a destek hedefli bu karar, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un Orta Doğu’ya yaptığı diplomatik ziyaretin ardından geldi. Barrot, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve İsrail gibi ülkeleri kapsayan bir tur gerçekleştirdi.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 119 kişi yaşamını yitirdi. Lüban Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu kayıpların arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor. Hizbullah ise karşılık olarak İsrail'e roket ve füze atışları gerçekleştiriyor.

Göç Hareketleri

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Başkent Beyrut ve kuzey kesimlerine doğru bir göç dalgası gözlemlenirken, Suriye’ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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