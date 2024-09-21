Fransa'da Macron Karşıtı Gösteriler Yükseliyor

Fransa'da Binlerce Kişi İktidarı Protesto Etti

Fransa'da gerçekleşen genel seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sol ittifakın başbakan adayı Lucie Castets yerine, merkez sağcı Michel Barnier'i hükümeti kurmakla görevlendirmesi, birçok vatandaşın tepkisini çekti.

Başkentte Büyük Katılım

Gösteriler, Paris başta olmak üzere, Lyon ve Marsilya gibi şehirlerde düzenlendi. Katılımcılar, Macron'un bu kararını protesto ederken, "Macron istifa" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" gibi sloganlar attı.

Ekonomik Talepler Öne Çıkıyor

Göstericiler, asgari ücretin 1600 avroya yükseltilmesi ve emeklilik yaşının 60'a indirilmesi gibi taleplerini de dile getirdi. Ayrıca, Macron'un görevden alınması için imza kampanyaları başlatıldı.

Gençlerden Önemli Mesajlar

Protestoya katılan 23 yaşındaki Laly, "Hükümet, vatandaşların seçimlerdeki kararlarına saygı göstermiyor. Bu durum, insanları sandıktan uzaklaştırabilir." diyerek endişelerini dile getirdi.

Diğer göstericiler arasında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) üyeleri ve çeşitli destekçiler de yer aldı. Protestocular, Macron'un bu seçim sonuçlarını dikkate almaması durumunun demokrasi için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladılar.

Fransa'da genel seçimlerin galibi olan sol ittifakın ortak başbakan adayını göreve getirmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesini isteyen binlerce kişi gösteri yaptı.

Fransa'da genel seçimlerin galibi olan sol ittifakın ortak başbakan adayını göreve getirmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesini isteyen binlerce kişi gösteri yaptı.